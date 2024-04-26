Çöpte parçalanmış ayı bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi üzerinde çöp konteynerini boşaltmak için gittiklerinde karşılaştıkları manzara ile şoke oldu.

Çöp konteynerlerinin içinde et parçası gören temizlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri et parçalarının ayıya ait olduğunu belirledi.

Et parçalarını atan kişi tespit çalışması kapsamında, bölgeye yakın bir yerde oturan E.K.'nin evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçası buldu.

Bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerleri içinde bulunan et parçaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.