Pratik ve lezzetli bir yemek olan pirinç pilavı pek çok ana yemeğin yanına yakışıyor. Pirinç pilavı yaparken dikkat edilmesi gereken nokta pirinçlerin önceden ıslatılmış olmasıdır. Peki, pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?

İşte pirinç pilavı tarifi..

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Pirinç pilavı, lezzetli ve pratik bir tariftir. Pirinç pilavı yaparken pirinçleri birkaç saat önceden sıcak suya koymak gerekiyor.

Bir diğer önemli nokta ise pirinç pilavını yaparken biraz kavurmak da tane tane pirinç pilavı elde etmenizi sağlayacaktır.

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı su

- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencerede tereyağı veya sıvı yağı eritin. Yıkanmış pirinçleri erimiş yağa ekleyin. Orta ateşte, pirinçler şeffaf olana kadar kısık ateşte kavurun. Kavrulan pirinçlere tuz ekleyin ve karıştırın. Üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.

Ateşi kısın ve pirinç suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pirinç pilavınız piştikten sonra ocaktan alın ve tane tane olması için kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra bir miktar karıştırarak servis yapabilirsiniz.