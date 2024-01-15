Pilota böyle saldırdı. Peş peşe yumruk attı

Kaynak: Haber Merkezi
Pilota böyle saldırdı. Peş peşe yumruk attı
Yerinden kalktı yolculara bilgi veren pilota peş peşe yumruk attı. Varış meydanındaki olumsuz hava koşullarıyla ilgili uçak içinde bilgi veren pilot bir yolcunun saldırısına uğradı. Yumrukçu yolcu gözaltına alındı

Rötora sinirlenen yolcu hıncını pilottan çıkardı. Hindistan İndigo Havayolları'nın uçağı varış meydanındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle rötar yaptı. Uçak kalkış yapamadı. Pilot da bu konuyla ilgili olarak kokpitten çıkarak, yolculara bilgi ermek istedi.

PİLOTA SALDIRDI

Konuşmaya başlayan pilot geçikmenin nedenini anlatırken, yolculardan biri ayağa kalktı ve kokpite doğru ilerlemeye başladı. Diğer yolcuların ve hostesin şaşkın bakışları altında pilota peş peşe yumruk attı.

Saldırı sonrası uçağa çağırılan polis kızgın yolcuyu gözaltına aldı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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