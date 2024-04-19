Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı
Bir pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan benzerliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenleri şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan benzerliği dikkat çekti. Videoda, pilotun kabin içindeki görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı benzerlikleriyle dikkat çekti. Bu benzerlik, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin dikkatini çekti ve şaşırttı. Video, kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşılıp yorumlandı. Kimileri bu benzerliği şaşkınlıkla karşılarken, kimileri ise bu tür benzerliklerin tesadüfi olduğunu düşündü. Sosyal medya kullanıcıları, bu ilginç benzerlik hakkında farklı yorumlar yaparak konuyu tartışmaya açtı.

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