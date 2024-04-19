Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti

Kaynak: Haber Merkezi
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti
Mesai bitiminde sokak sanatçısına denk gelen temizlik işçisi, eşine görüntülü arayarak şarkıyı dinletti ve duygusal anlar yaşattı.

Bazen en küçük jestler bile büyük mutluluklar yaşatabilir. Bir temizlik işçisi, mesai bitiminde sokak sanatçısına denk geldiğinde, eşini arayarak çalan şarkıyı dinletme fikriyle duygusal bir an yaşattı. Bu dokunaklı jest, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşçinin eşine, "Bu şarkıyı çalsınlar, seni aradım" diyerek yaşattığı sürpriz, insanların yüreklerine dokundu ve güzel bir paylaşım haline geldi. O anların videoya alınıp paylaşılmasıyla birlikte, insanların küçük detaylardan aldığı mutluluğun ne kadar değerli olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

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