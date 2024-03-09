Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt

Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt
Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile unutulmazlar arasına yerleşen Pınar Altuğ giydiği elbiseyi beğenmeyen takipçisine yanıt verdi.
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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 1

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ bu kez takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 2

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara yanıt vermeden duramıyor. Ancak Pınar Altuğ verdiği yanıtlarda da nezaketini koruması ile dikkati çekiyor.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 3

Çocuklar Duymasın dizisi ile adını dizi sektörüne altın harflerle yazdıran Türkiye güzellerinden Pınar Altuğ sık sık yer aldığı tv reklamları ile de adını unutturmayı başardı.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 4

Pınar Altuğ sosyal medyayı da etkin olarak kullandı. Pınar Altuğ'un sadece Instagram'da 1,6 milyon takipçisisi buluyor.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 5

Zaman zaman günlük hayatından zaman zaman da katıldığını görev aldığı gecelerden paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, takipçilerine de yanıt veriyor.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 6

Pınar Altuğu son olarak Instagram hesabından mavi elbisesiyle çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 7

Pınar Altuğ'un kıyafetine her zaman olduğu gibi kısa sürede birçok beğeni yağdı.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 8

Ancak yorumcular arasında beğenmeyenler de oldu. Tüm yorumları tek tek okuyan Pınar Altuğ'un dikkatinden bu olumsuz yorumlar kaçmadı.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 9

Takipçilerinden biri Pınar Altuğ'a "Çok kısa çok olmadı bu yaşta" yorumunu yazdı.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 10

Pınar Aytuğ bu olumsuz yoruma kayıtsız kalamayarak yanıt verdi.

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Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt 11

Pınar Altuğ hoşuna gitmeyen yoruma " Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz" diyerek yanıt verdi.

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