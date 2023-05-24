Pınar Altuğ eşine olan aşkını haykırdı

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi.

Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı.

''CANIMIN İÇİ KOCAM''

Ünlü oyuncu paylaştığı romantik kareye, ''Canımın içi kocam iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Seni çok seviyorum'.' notunu düştü.