Pınar Altuğ’dan boşanma iddialarına olay yanıt

Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturan Pınar Altuğ, son olarak katıldığı galada, muhabirlerin 'boşanma' sorusuna tepki gösterdi.

Pınar Altuğ’dan boşanma iddialarına olay yanıt

Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlamıştı.

'BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER'

Atacan, Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" mesajını yazmıştı.

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'SENİNLE BİR ÖMÜR'

Pınar Altuğ ise eşini etiketleyip, kalp emojisi de eklediği nikâh fotoğrafına, "15 sene... Seninle bir ömür" notunu düşmüştü. Paylaşım binlerce beğeni almıştı.

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Yağmur Atacan'ın, eşinin Instagram gönderisine, "Evet. O şanslı adam ben oluyorum, ta kendisi" yorumunu yapması dikkat çekmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Pınar Altuğ, önceki gün Maslak Uniq Hall’de gerçekleşen 'Prens' dizisinin galasına katıldı.

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Basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok" cevabıyla tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu, daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" diyerek, sinirli bir şekilde oradan ayrıldı.

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