Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, eylül ayında tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber

Pınar Altuğ ve Emre Kınay geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da görüntülendi.

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Eylül ayında sahneye koyacakları yeni tiyatro oyunu için yakın arkadaşı Pınar Altuğ'u Duru Tiyatro'da ağırlayan Emre Kınay, oyun öncesi senaryo ve prova çalışmaları için bir araya geldiklerini belirtti.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ikiliye, oyunda yer alacak olan genç oyuncu Derin Bülbül'de eşlik etti.

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4 kişi ile sahnelenecek oyunun diğer isminin henüz belli olmadığını söyleyen başarılı isimler, Pınar Altuğ'un geçtiğimiz yıl bir tiyatro oyunu için ilk kez sahneye çıktığını bu yıl ise ikinci kez sahnede olacağını dile getirdiler.

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