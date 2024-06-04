Mehmet Ali Erbil’in programının tanıtım filmi yayınlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil’in programının tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönüş yapıyor. Mehmet Ali Erbil’in programının tanıtım filmi yayınlandı.

Kanal D'nin tiyatro perdesi önünde çekilen gizemli program tanıtımı, merak uyandırdı.

17 saniyelik videoda görülen elin parmak işareti, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Parmaktan sonra" şakasını hatırlattı.

Yayınlanan tanıtım videosunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Erbil'in tanıtımdaki ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Elbette, bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri döndüm. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin."

Birçok kişi, Erbil'in efsanevi programı Çarkıfelek'i yeniden sunacağını düşündü.

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