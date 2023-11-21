Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı

DİZİNİN BAŞROL OYUNCULARI HAZIR BULUNDU

Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.