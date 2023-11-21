Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı

Yargı dizisiyle ünü ülke sınırlarını aşan Oyuncu Pınar Deniz Uluslararası Emmy Ödülleri'nde şıklığıyla göz kamaştırdı. Güzel oyuncu derin göğüs dekolteli siyah elbiseyle kırmızı halıya damga vurdu.

Reyhan Altay Aşan
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 1

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı. Törende dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in şıklığı ve dekoltesi ile göz kamaştırdı.

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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 2

20 ÜLKEDEN 56 YAPIM YER ALDI
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 3

DİZİNİN BAŞROL OYUNCULARI HAZIR BULUNDU
Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 4

TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı ve derin göğüs dekolteli klasik siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti.

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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 5
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 6
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 7
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 8
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 9
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 10
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 11
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 12
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Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı 13
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