Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın evlendikten sonra oturacakları ev belli oldu

Beykoz Konakları’ndaki evinden kiracısını çıkaran Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'le aynı eve taşındı. Çiftin evlendikten sonra da aynı evde oturacağı öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın evlendikten sonra oturacakları ev belli oldu

Evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, İstanbul’un prestijli semtlerinden Beykoz Konakları’nda aynı çatı altında yaşama kararı aldı. Kaan Yıldırım’ın öncesinde kiracısını çıkardığı konuşuluyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısı...

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Geçtiğimiz ağustos ayında İngiltere’de yapılan romantik bir evlenme teklifiyle gündeme gelen çift, bu kez Kaan Yıldırım’ın evine taşınarak birlikte yaşamaya başladı. Kaan Yıldırım’ın ailesinin de aynı lüks sitede bir evi bulunuyor ve çift, ailelerine yakın bir konumda hayatlarına devam etmeye karar verdi.

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Kaan Yıldırım, oldukça lüks olan Ulus Savoy Evleri’nde yaşıyordu ancak bu ev çifte küçük geldiği için Beykoz Konakları’na taşınmayı tercih etti. Beykoz Konakları’ndaki ev müstakil ve çok daha büyük doğal olarak.

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Pınar Deniz’in evlilik öncesinde yaşadıkları yeni evde değişiklik yapmak istemesi üzerine dekorasyon çalışmalarına hız verdiği belirtildi. İkilinin, birbirlerine uyumlu bir şekilde yeni yaşam alanlarını oluşturmak için büyük bir özveri ile çalıştıkları belirtiliyor.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’in evlilik hazırlıkları, magazin gündeminin yakından takip edilen konuları arasında yer almaya devam edecek gibi görünüyor.

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