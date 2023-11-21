'Yargı' dizisinin Uluslararası büyük başarısı. Ülkemizi gururlandırdılar

Bu yıl 51. kez düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde reyting rekortmeni Yargı dizisi, “En İyi Telenovela” dalında ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Serpil Demir
'Yargı' dizisinin Uluslararası büyük başarısı. Ülkemizi gururlandırdılar

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York Hilton Midtown Otel'de düzenlendi. Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

kapak-152519.jpg

Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Telenovela” dalında Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper” adlı diziyle yarışan Yargı ödüle ulaştı.

ekran-goruntusu-2023-11-21-090454.png

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

640xauto-1.webp

Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti. Güzel oyuncu sade tarzıyla hayranlarını da mest etti.

TELENOVELA NE DEMEK?

Telenovela genellikle Latin Amerika'da yayınlanan bir pembe dizi'dir. 1950'lerde ortaya çıktı ve bu ülkelerde televizyonda yaygın izlenilen tür haline geldi.

Univision, Venevisión, TV Globo, Telefe, Telemundo, Caracol Televisión, America TV gibi televizyon kanalları Meksika, Venezuela, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peruda çeşitli telenovelalar sundular. Sadece içerik üretmekle kalmadılar, bunu diğer Latin Amerika ülkelerine ve dünyanın geri kalanına da ihraç ettiler.

EMMY ÖDÜLLERİ'NDE "EN İYİ TELENOVELA" KATEGORİSİ NEDİR?

En İyi Telenovela Uluslararası Emmy Ödülü, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından verilmektedir ve üretilen ve başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri dışında yayınlanan telenovelalardaki mükemmelliği ödüllendirmektedir.

Telenovela için ilk Uluslararası Emmy , 2008'de New York'ta düzenlenen 36. Uluslararası Emmy Ödülleri Galasında sunuldu.

İlgili Haberler
Yargı dizisinden büyük başarı. Emmy Ödülleri'nde yarışacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
10 bin polis ve memur alınacak. Resmi Gazete'de yayımlandı Gündem
10 bin polis ve memur alınacak. Resmi Gazete'de yayımlandı
Osmanlı fırtınalardan nasıl korundu? Kıyılarda nasıl önlemler aldılar? Gündem
Osmanlı fırtınalardan nasıl korundu? Kıyılarda nasıl önlemler aldılar?
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu Spor
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti Bilim
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi Gündem
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor Ekonomi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor