'Yargı' dizisinin Uluslararası büyük başarısı. Ülkemizi gururlandırdılar

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York Hilton Midtown Otel'de düzenlendi. Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Telenovela” dalında Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper” adlı diziyle yarışan Yargı ödüle ulaştı.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti. Güzel oyuncu sade tarzıyla hayranlarını da mest etti.

TELENOVELA NE DEMEK?

Telenovela genellikle Latin Amerika'da yayınlanan bir pembe dizi'dir. 1950'lerde ortaya çıktı ve bu ülkelerde televizyonda yaygın izlenilen tür haline geldi.

Univision, Venevisión, TV Globo, Telefe, Telemundo, Caracol Televisión, America TV gibi televizyon kanalları Meksika, Venezuela, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peruda çeşitli telenovelalar sundular. Sadece içerik üretmekle kalmadılar, bunu diğer Latin Amerika ülkelerine ve dünyanın geri kalanına da ihraç ettiler.

EMMY ÖDÜLLERİ'NDE "EN İYİ TELENOVELA" KATEGORİSİ NEDİR?

En İyi Telenovela Uluslararası Emmy Ödülü, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından verilmektedir ve üretilen ve başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri dışında yayınlanan telenovelalardaki mükemmelliği ödüllendirmektedir.

Telenovela için ilk Uluslararası Emmy , 2008'de New York'ta düzenlenen 36. Uluslararası Emmy Ödülleri Galasında sunuldu.