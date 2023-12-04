Pınar Deniz Yargı’nın senaristini ağlattı

"Yargı" dizisindeki performansıyla ikinci kez Altın Kelebek Töreni’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Pınar Deniz'in yaptığı konuşma dizinin senaristi Sema Ergenekon'u ağlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pınar Deniz Yargı’nın senaristini ağlattı

Pınar Deniz, "Yargı" dizisindeki performansıyla ikinci kez Altın Kelebek Töreni’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Deniz "Ceylin karakteri beni büyüttü" dedi.

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Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde üst üste ikinci kez 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülünü Perihan Savaş’ın elinden alan Deniz, "İki sene üst üste En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almak benim için benim için çok gurur verici… Vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Bu ödüllerin hepsini Ceylin sayesinde alıyorum Ceylin gerçekten hayatıma hayatımda özel bir karakter oldu, beni büyüttü diyebilirim" dedi.

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"ÖDÜLÜ EKİP ADINA ALIYORUM"

Güzel oyuncu yaptığı uzun teşekkür konuşmasında da tek tek ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve şunları söyledi:

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"Yargı başıma gelen en güzel hikâye… Gerçekten iyi ki bu yola çıkmışım… Bana sonsuz derecede güvenip bu karakteri emanet eden sevgili Kerem Çatay’a, her defasında daha güçlü hikayeler yaratan Sema Ergenekon… Sen böylesine ilan veren bir karakteri yaratmasaydın ben bu ödülleri alamazdım… Ali Bilgin seni çok seviyorum. Beste, Batu… Siz her oyuncunun çalışmak için can atacağı yönetmenlersiniz… Ben ne kadar şanslıyım ki, sizinle çalışıyorum. Siz olmasaydınız her şey çok zor olabilirdi. Kaan, Uğur ve diğer bütün oyuncu arkadaşlarıma, bütün set arkası arkadaşlarım siz benim başıma gelen en güzel şeylerden birisiniz. Bu yolculukta bu kadar özverili davrandığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de bütün Yargı ekibi adına alıyorum…"

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Pınar Deniz'in ödül töreninde tercih ettiği kıyafet de sosyal medyada çok konuşuldu.

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