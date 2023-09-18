Pınar Eliçe'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı şoke etti

Şarkıcı Pınar Eliçe, Nişantaşı’nda görüntülendi. Ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı geldi.

Pınar Eliçe'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı şoke etti

Şarkıcı Pınar Eliçe, Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı.

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Sahnelere bomba gibi geldiğini söyleyen şarkıcı, "23 Eylül'de Kozyatağı'nda sahne alacağım. Sonra konserlerim devam edecek. Heyecanlıyım. Sahneler sanki düğün gecem gibi oluyor. Özel hazırlanıyorum, her sahnem düğün gecem gibi... Hiçbir sanatçı arkadaşımın giymeye cesaret edemediği bir kostümle çıkacağım. Çok konuşulacak" diye konuştu.

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"EVLENİRSEM 40 GÜN 40 GECE DÜĞÜN YAPACAĞIM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eliçe, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Her ne kadar aşka inanmasam da inandıracak birini bekliyorum aslında... Bir kere evlendim. Bir daha evlenirsem 40 gün 40 gece düğün yapacağım. Aile içerisinde apar topar evlendik ve o yüzden bir kare fotoğrafım bile yok. Gelinlik giydim ama fotoğrafım yok. O yıllarda özel sebebi vardı, gizli olması gerekiyordu. Nikâhla ilgili bir haber bile çıkmamıştı. Güzel bir gelin olmuştum. İçimde ukte kaldı. 7-8 kere evlenenlere saygım var ama insan hayatta bir kere evleniyor. Bilemedin iki kere olur. Düğünün gizli kalmasını isteyen benimle evlenmesin" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, beş yıl evli kaldığı Çetin Çapan'dan 16 yıl önce boşanmıştı.

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