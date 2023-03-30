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Takipçileri Pınar Eliçe'nin yorumunu konuşuyor

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Pınar Eliçe'nin Yalı Çapkını dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu. Eliçe'nin ünlü oyuncu için ''Mabel’le düet yaptı sesi çok güzel” sözleri ti’ye alındı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:07
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Takipçileri Pınar Eliçe'nin Mert Ramazan Demir yorumunu konuşuyor.

Takipçileri Pınar Eliçe'nin yorumunu konuşuyor
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Beyaz Tv'nin magazin programı Söylemezsem Olmaz yine gündeme bomba gibi düştü. Programın yorumcularından Pınar Eliçe'nin Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir hakkındaki yorumu sosyal medyayı salladı.

 

Eski şarkıcılardan Pınar Eliçe; ünlü oyuncu hakkında “Sesi de çok güzel. Mabel Matiz’le Antidepresan’ı o söylemiş” dedi. Eliçe'nin bu sözleri kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Magazin yorumcusu Eliçe'ye sosyal medya üzerinden 'Mert Demir, Mert Ramazan Demir değil Pınar Eliçe Hanım', 'Okuduğum bölümle yaptığım meslek arasındaki fark', 'Magazin yorumluyorsun ama magazinden haberin yok' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Eliçe kaş yapayım derken göz çıkartmış ve oyuncu Mert Ramazan Demir' i, Mabel Maziz'le düet yapan şarkıcı Mert Demir ile karıştırmıştı.

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