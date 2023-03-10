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Pınar Gültekin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya müebbet hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:40
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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya müebbet hapis cezası

Pınar Gültekin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
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Muğla'da, üniversiteli Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçunda 4 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i katlettikten sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanmış ve duruşma sırasında tahliye edilmişti.

apılan yargılama sonunda Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 20 Haziran tarihinde görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan yargılandığı davada karar çıkmıştı.

Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis vermiş ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıla düşürmüştü.

Mahkeme, tutuksuz sanık Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatına karar vermişti.

 

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