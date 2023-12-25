Pırasa yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

6 dal pırasa

2 havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

5-6 yemek kaşığı domates sosu

Yarım fincan pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Sıcak su

Hazırlanışı

Pırasalar temizlenir 1'ler cmlik doğranır.

Bol su ile yıkanır ve süzülür.

2 adet orta boy havucun dış kısmı soyularak halka şeklinde dilimlenir.

Tencereye sıvı yağ dökülür. Yağ kızdırılınca salça eklenir ve kavrulur.

Üzeriner rendelenmiş domates eklenir ve 1-2 tur karıştırılır.

Karışıma havuç ilave edilir ve 2-3 dk kavrulması sağlanır.

Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Orta ateşte pırasalar suyunu salıp, suyunu çekene kadar beklenilir.

Yıkanmış pirinç ilave edilir, tuz ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su koyulur. Su gerekirse sonradan ilave ederek ayarlanır.

Tencerenin kapağı kapatılır. Havuçlar ve pırasalar pişene kadar karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.

Sıcak ya da soğuk servis edilir.

Afiyet olsun.