Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi pırasayı yerken bir kez daha düşünün. Bedeni diri tutuyor

Pırasa, soğangiller ailesine ait bir sebzedir ve sağlık için pek çok faydalı madde içermesiyle dikkat çekti.

Bunlardan en önemlisi flavonoidlerdir. Pırasada bulunan kamferol, kan damarlarının sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Ayrıca folat bakımından zengin olan pırasa, kalp dostu bir besindir. Antioksidan özelliği olan gallik asit sayesinde de cildin genç kalmasını sağlar. Pırasada sülfür içeren bileşikler de vardır ki bunlar da özellikle bağırsak kanserine karşı koruma sağlar.

İŞTE PIRASA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER…

Pırasa, yıkamadan buzdolabında yaklaşık bir hafta, dondurucuda ise yaklaşık 3 ay dayanabilir. Pişirdikten sonra buzdolabında 48 saat içinde tüketilmelidir.

Pırasa, bir porsiyonda kanın pıhtılaşmasını sağlayan K vitamininin yaklaşık %30'unu, manganezin %13'ünü, C vitamininin de %6'sını karşılar. Fakat pırasa, oksalat içerdiği için çok fazla yenirse kalsiyumun emilimini bozabilir. Ayrıca pırasa, gaz yapıcı bir etkiye sahip olduğu için sindirim sorunu olanlar az miktarda ve iyice pişmiş olarak yemelidir.

PIRASA İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Pırasa, salatalara soğan yerine konabilir.

Pırasa, omlet veya melemenin içine katılabilir.

Pırasa, patates ile haşlanıp ezilerek çorba yapılabilir.

Pırasa, keskin tadını yumuşatmak için biraz et suyu ile pişirilebilir.