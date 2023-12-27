Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi pırasayı yerken bir kez daha düşünün. Bedeni diri tutuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi pırasayı yerken bir kez daha düşünün. Bedeni diri tutuyor
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi pırasanın dikkat çeken faydaları ortaya çıktı.

Pırasa, soğangiller ailesine ait bir sebzedir ve sağlık için pek çok faydalı madde içermesiyle dikkat çekti.

Bunlardan en önemlisi flavonoidlerdir. Pırasada bulunan kamferol, kan damarlarının sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Ayrıca folat bakımından zengin olan pırasa, kalp dostu bir besindir. Antioksidan özelliği olan gallik asit sayesinde de cildin genç kalmasını sağlar. Pırasada sülfür içeren bileşikler de vardır ki bunlar da özellikle bağırsak kanserine karşı koruma sağlar.

İŞTE PIRASA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER…

Pırasa, yıkamadan buzdolabında yaklaşık bir hafta, dondurucuda ise yaklaşık 3 ay dayanabilir. Pişirdikten sonra buzdolabında 48 saat içinde tüketilmelidir.

Pırasa, bir porsiyonda kanın pıhtılaşmasını sağlayan K vitamininin yaklaşık %30'unu, manganezin %13'ünü, C vitamininin de %6'sını karşılar. Fakat pırasa, oksalat içerdiği için çok fazla yenirse kalsiyumun emilimini bozabilir. Ayrıca pırasa, gaz yapıcı bir etkiye sahip olduğu için sindirim sorunu olanlar az miktarda ve iyice pişmiş olarak yemelidir.

PIRASA İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Pırasa, salatalara soğan yerine konabilir.

Pırasa, omlet veya melemenin içine katılabilir.

Pırasa, patates ile haşlanıp ezilerek çorba yapılabilir.

Pırasa, keskin tadını yumuşatmak için biraz et suyu ile pişirilebilir.

İlgili Haberler
Pırasa yemeği nasıl yapılır?
Pırasa kanseri nasıl önlüyor
Son Haberler
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama Ekonomi
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı Spor
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu Gündem
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir? Yemek Tarifleri
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık Gündem
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı Dünya
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı Gündem
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı