Ramazan Bayramı sofralarınıza tat katacak hafifliğiyle meşhur bir salata tarifimiz var. Pirinç ve garnitür sebzelerle pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tarif sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek. Pirinç salatası nasıl yapılır? Pirinç salatası için gerekli malzemeler neler?

Pirinç salatası için gerekli malzemeler…

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

3 su bardağı su

Tuz

Üzeri için:

1 su bardağı garnitür sebze (havuç, patates, bezelye)

1 çay bardağı konserve tane mısır

1 közlenmiş kırmızı biber

¼ demet kıyılmış dereotu

¼ demet kıyılmış maydanoz

3-4 kornişon turşu

1 limonun suyu

Tuz, Karabiber

Pirinç salatası nasıl hazırlanır?

Pirinci nişastası gidene kadar yıkayın. Ayçiçeği yağını tencereye alıp ısıtın. Pirinci ilave edip şeffaflaşana kadar kavurun. Suyu ve tuzu ilave edin. Kaynamaya bırakın. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pirinci ocaktan alıp üzerine daha önceden haşlanan patates, havuç ve bezelyeden oluşan garnitür sebzeleri ekleyin. Üzerine kağıt havlu ile örtüp demlenmeye bırakın. 15 dakika sonra geniş bir kaseye alın. Salata için gerekli olan malzemeleri ekleyip karıştırın. Limon suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Servis yapın. Afiyet olsun.