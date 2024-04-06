Patatesli Bulgur Köftesi nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Patatesli Bulgur Köftesi nasıl yapılır?
Lezzeti ve kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendirecek bir tarifimiz var. Sofraların baş tacı olacak bu tarif hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek. Patatesli Bulgur Köftesi nasıl yapılır? Patatesli Bulgur Köftesi için gerekli malzemeler neler?

Lezzeti ve kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendirecek bir tarifimiz var. Sofraların baş tacı olacak bu tarif hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek. Patatesli Bulgur Köftesi nasıl yapılır? Patatesli Bulgur Köftesi için gerekli malzemeler neler?

Patatesli Bulgur Köftesi için gerekli malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

3 patates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3 kıyılmış taze soğan

Yarım limon

Birkaç dal kıyılmış maydanoz

Birkaç dal kıyılmış dereotu

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, kırmızı toz biber

Patatesli Bulgur Köftesi nasıl hazırlanır?

Bulguru bir kaseye alın. 2 bardak sıcak su ekleyip üzerine kapakla kapatın. Bulguru yumuşayana kadar bekletin. Patatesleri haşlayın. Sıcakken rendeleyip bulgura ekleyin ve karıştırın. Zeytin yağını tencereye alıp ısıtın. Salçaları ilave edip 2 dakika kavurun. Karabiber, kırmızı pul biber, kimyon ve kırmızı toz biberi ve tuzu ilave edin. Malzemeleri karıştırın ve ocaktan alın. Bulgurun üzerine tüm malzemeleri ilave edip iyice yoğurun. Köfte şekli verip servis tabağına alın. Servis yapın.

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