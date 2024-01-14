Pirinç Toniği ne işi yarar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Pirinç Toniği ne işi yarar
Ciltte oluşan lekeler kişileri mutsuz eder. Sürekli makyaj ürünleri ile lekeler kapatılmaya çalışılır fakat bazı lekeler doğal yöntem ve malzemeler ile düzenli kullanım sonrasında yok olabilir.

Pirinç toniği, cilt bakımında kullanılan doğal bir yöntemdir ve özellikle cilt lekelerine karşı etkili olduğu bilinmektedir. Pirinç içerisinde bulunan doğal mineraller, cildin güzelliğini artırmak ve esneklik kazandırmak için kullanılır. Ayrıca, pirinç suyu erken yaşlanmayı önlemeye ve cilde parlaklık kazandırmaya yardımcı olur.

Pirinç toniği yapımı için gerekli malzemeler şunlar:

Pirinç

Su

HAZIRLANIŞI

Temiz bir kaseye pişmemiş pirinçleri koyup suda bir süre bekletin.

Bulanık olana kadar bekleyin, ardından pirinci durulayın ve tekrar temiz suda 30 dakika kadar bekletin.

Pirinci süzgeçten geçirin ve suyunu bir cam kavanoza alın.

Pirinç suyunu fermente etmek için, oda sıcaklığında 24 saat kadar bekletin. Ekşimeye başladığında, pirinç suyunu kaynatın ve soğumaya bırakın. Fermente edilmiş pirinç suyunu buzdolabında gün bekletin ve seyreltmek için kullanın.

Pirinç suyu toniği, pamuk yardımıyla yüze uygulanabilir ve buzdolabında muhafaza edilerek 3 gün boyunca kullanılabilir. Cildinizi temizledikten sonra toniği uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda, cilt lekelerinin açılmasına ve cildin daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.


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