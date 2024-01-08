Burun kanamasını bıçak gibi kesiyor. İşte o ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Burun kanamasını bıçak gibi kesiyor. İşte o ot
Burun kanamasını bıçak gibi kesen dikkat çeken mucize ot olarak kırkdamar otu ortaya çıktı.

Doğal besinler sağlığımızı korumak ve hastalıklara karşı dirençli olmak için tercih ettiğimiz gıdalardır.

Kırkdamar otu da bu besinler arasında faydalarını ortaya koyan ve araştırılan bir bitkidir.

Çıban tedavisinde etkili olan ve şifalı bir ot olan kırkdamar otu ilgi çekmektedir.

Bunun yanı sıra bu ot; Burun kanamasına iyi gelir. Kesikler ve çıbanlar gibi yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

KIRKDAMAR OTU NEDİR?

Çiçekli olmayan damarlı bitkiler sınıfındandır. Yaklaşık 100 çeşidi vardır. Bu sınıfta ayrıca kibrit otları, atkuyrukları ve eğreltiotları da yer alır. Kumlu topraklarda ve yol kenarlarında büyürler.

NASIL KULLANILIR?

Bu otun çayı kan basıncını azaltır, bu nedenle kan basıncı düşük olanlar kullanırken dikkat etmelidir. Günde 1-2 çimdik kuru kırkdamar otu çay şeklinde demlenip içilebilir.

Dikkat: Bu bilgiler doktor önerisi değildir ve doktor tedavisinin alternatifi değildir.

İlgili Haberler
Şifa deposu otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu Gündem
2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu
Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak Gündem
Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak
MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu? Magazin
MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu?
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı Gündem
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı Dünya
Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0 Spor
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0
Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı