Burun kanamasını bıçak gibi kesiyor. İşte o ot

Doğal besinler sağlığımızı korumak ve hastalıklara karşı dirençli olmak için tercih ettiğimiz gıdalardır.

Kırkdamar otu da bu besinler arasında faydalarını ortaya koyan ve araştırılan bir bitkidir.

Çıban tedavisinde etkili olan ve şifalı bir ot olan kırkdamar otu ilgi çekmektedir.

Bunun yanı sıra bu ot; Burun kanamasına iyi gelir. Kesikler ve çıbanlar gibi yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

KIRKDAMAR OTU NEDİR?

Çiçekli olmayan damarlı bitkiler sınıfındandır. Yaklaşık 100 çeşidi vardır. Bu sınıfta ayrıca kibrit otları, atkuyrukları ve eğreltiotları da yer alır. Kumlu topraklarda ve yol kenarlarında büyürler.

NASIL KULLANILIR?

Bu otun çayı kan basıncını azaltır, bu nedenle kan basıncı düşük olanlar kullanırken dikkat etmelidir. Günde 1-2 çimdik kuru kırkdamar otu çay şeklinde demlenip içilebilir.

Dikkat: Bu bilgiler doktor önerisi değildir ve doktor tedavisinin alternatifi değildir.