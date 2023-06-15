'Pis Yedili'nin oyuncusu son hali ile şaşırttı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Bir dönemin efsane gençlik dizisi Pis Yedili'de PC karakterine hayat veren Ahmet Yıldırım'ın gerçek halini görünce çok şaşıracaksınız.

Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Melis Babadağ, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisinde en çok dikkat çeken isimlerden biri, PC karakteriydi.

Pis Yedili’de PC’nin albino hastası olduğu sanılıyordu ancak gerçek bambaşkaymış.

PC karakteri için Ahmet Yıldırım'ın saçları ve kaşları, özel bir makyajla beyazlatılırken, oyuncuya sürekli uzun kollu kıyafetler giydirilmesinin sebebi de ortaya çıktı. PC'ye özel bir makyaj yapılırken, yaz günü bile uzun kollu tişört giymesinin nedeni ise makyajın yalnızca yüzüne yapılmasıymış.

Uzun zamandır ekranda görülmeyen oyuncu, 2021 yılında da İrem Yavuz ile evlenmiş.