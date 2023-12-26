Pişi nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kg un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su

Sıvı yağ

Hazırlanışı

Yoğurma kabına kuru maya, şeker ve ılık suyu alıp karıştırılır.

Üzeri streç ile kapatılarak 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesi beklenir.

Tuz ve yavaş yavaş un eklenerek yumuşak bir hamur hazırlanır.

Üzeri streç film ile kapatılarak hamur iki katı kabarana kadar mayalanması sağlanır.

Hazırlanan hamurdan parçalar koparılarak yağlı zeminde el içinde bastırılarak şekillendirilir ve kızgın yağda kızartılır. Bu aşamada eller yağlanırsa çok daha kolay şekil verilebilir.

Şekillendirilen hamurun ortasına parmak yardımıyla bir delik açılır. Böylece pişi daha kolay pişer ve hamur kalmaz.

Sıcakken servis edilir.

Afiyet olsun.