Pişkin dilenci zabıtayı yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pişkin dilenci zabıtayı yaraladı

Aydın Söke'de dilencilik yapan bir şahıs kendisine müdahale eden zabıta memurunu yaraladı.

Pişkin dilenci zabıtayı yaraladı

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği dilenci, zabıta memurlarına saldırarak, kendini yerden yere attı. Emniyet güçlerinin desteğiyle Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şaha 977 TL cezai işlem uygulandı.

İlçenin en işlek caddelerinden İstasyon Caddesi’nde tekerlekli sandalyede oturan kadının yanında bulunan M.G. isimli şahıs, zabıtaya yapmadığını bırakmadı. Zabıtanın müdahalesi sonrası memurlara karşı saldırıya geçen şahıs, kendini yerden yere attı. Söke Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçlerinden destek istedi.

Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen M.G. isimli dilenci hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33-1 maddesi uyarınca 977 TL cezai işlem uygulandı. Dilencinin üzerinden çıkan 624 TL’ye ise el konuldu. Ayrıca şahıs hakkında memura mukavemetten dolayı şikayette bulunuldu.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin ve dilencilere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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