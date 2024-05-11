Pişmiş kaplumbağa yiyen adam mideleri bulandırdı

Yemek ASMR videoları çeken Çinli bir adamın, son videosunda pişmiş bir kurbağa yemesi izleyenlerin midesini bulandırdı. Videoda dumanı tüten kaplumbağayı hızla yiyen adamın görüntüleri, birçok kişinin midesini bulandırdı. Video, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara neden oldu. Bazı izleyiciler, bu tarz yemeklerin kültürel farklılıklar nedeniyle kabul edilebilir olduğunu düşünürken, diğerleri ise bu tür canlıların tüketilmesini şiddetle eleştirdi. Kimi izleyiciler, bu davranışın hayvan haklarına ve doğaya saygısızlık olduğunu savunurken, diğerleri ise bu tarz yemeklerin insanlar için normal olduğunu iddia etti.