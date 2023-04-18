Pistten çıkan uçak pide salonu oldu

13 Ocak 2018'de, Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi.

İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi.

Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı.

Kazanın ardından çürümeye terk edilen uçak daha sonra ilçe belediyesi tarafından yatırımcılara tahsis edildi.

Abdülkadir Bektaş isimli yatırımcı, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirtti.

Bektaş, uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını söyledi.