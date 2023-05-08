Piyasa haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 161,19 puan artarak 4.561,94 puandan kapandı.

Piyasa haftayı yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 4.433,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.374,14, en yüksek 4.577,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 4.561,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,95, sanayi endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 3,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 194,50 puan ve yüzde 4,01 yükselişle 5.050,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu. (AA)

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