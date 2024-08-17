Piyasalar bu karara odaklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankasının Kansas City Şubesi’nin ev sahipliğinde 1978’den beri düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu sene 22-24 Ağustos’ta yapılacak.

Merkez bankacıları, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını değerlendirmek için ABD’nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında yapılacak sempozyumda bir araya gelecek.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu sempozyumda yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına dair sinyaller verebileceği verebileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin para politikasına yönelik açıklamaları da yatırımcıların odağında olmayı devam ederken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, bankanın faiz oranlarını düşürmesinin uygun olacağı zamanın yaklaştığına inandığını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyon hedefe doğru yaklaşırken, bankanın diğer hedefi olan istihdama bakılması gerektiğini söyleyerek, işsizlik oranının büyük oranda yükseldiğinin görüldüğünü, faiz indirimleri hususunda dördüncü çeyrekten önce harekete geçilmesine açık olduğunu aktardı.

YURT İÇİNDE TCMB’NİN FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,86 gerilemeyle 9.821,96 seviyesinden, Dolar/TL haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 33,6900’dan tamamladı.

Gelecek hafta 20 Ağustos Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yurt içi piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Karar metninde enflasyon gidişatına göre adım atılacağı belirtilmişti.