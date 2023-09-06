Piyasaların beklediği haber bugün açıklanacak

Ekonomide gözler bugünaçıklanacak Orta Vadeli Program'a çevrildi. Program ile üç yıllık makro hedefler paylaşılacak, yapısal reform adımları açıklanacak. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda izlenecek adımların ipuçlarının da yer alması bekleniyor.

OVP'NİN GÜNDEMİ ENFLASYON

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair de ipuçları yer alacak. Vergi reformu da programda yer alması beklenen konular arasında..

Programda büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak. İhracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da yer alacağı tahmin ediliyor.