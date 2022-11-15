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Rize'de 'sahte dolar' operasyonu

Rize'de piyasaya sürülmeye hazırlanmış olan 37 adet sahte Amerikan dolarları, yapılan operasyonla ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:23
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Piyasaya sürülmeye hazırlanmış halde 37 adet sahte dolar ele geçirildi

Rize'de 'sahte dolar' operasyonu
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Rize İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, E.D. isimli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği sahte Amerikan dolarlarını Rize'nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunun bilgisi elde edildi.

Jandarmanın yaptığı takip sonucunda Ardeşen merkezde şüpheli E.D. yakalandı.

Şüphelinin üzerinden ise 37 adet sahte 50 Amerikan Doları ele geçirildi. Sahte dolarlara el konulurken, E.D. gözaltına alındı. (İHA)

 

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