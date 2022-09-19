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  • Türkiye'nin en büyük pizza zincirinde skandal görüntüler. Mide bulandıran rezalet ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük pizza zincirinde skandal görüntüler. Mide bulandıran rezalet ortaya çıktı

Rezaletin böylesi yok artık dedittirdi. Türkiye'nin bildiği pizza markasının bir şubesinde çekilen görüntüler şok etkisi yaratacak cinsten. Pizza tahtalarını görevli ayaklarıyla tutarak, basınçlı suyla sözde temizlik yaptı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:41
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Pizzacıda şok görüntüler. Türkiye'nin en büyük pizza zincirinde skandal. Mide bulandıran rezalet ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük pizza zincirinde skandal görüntüler. Mide bulandıran rezalet ortaya çıktı
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Pizzacıdaki rezalet gözler önüne serildi. Görüntüler Türkiye'nin bildiği pizzacıda çekildi. İşte o görüntüler mide bulandıracak cinsten. Pizzaların pişirilmesinde kullanılan tahtalar basınçlı suyla temizlendi.

Milli Gazete'de yer alan habere göreTürkiye'de bilinen ve çok sayıda şubesi olan pizza restoranında kaydedilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti.Türkiye'de 600 adet restoran zinciri bulunan bilindik bir markaya ait görüntüler izleyenleri şok etti.

Görüntülerde bir görevlinin pizzanın altında kullanılan pizza tahtalarını yerde yıkadığı görülüyor. Hijyenik olmayan bütün davranışları sergileyen görevli de arkasındaki çöp kutuları ve ayağına giydiği terliği ile tahtaların üzerine basarken kameralara işte böyle yansıyor.Pizza zinciri markasından, ortaya çıkan görüntüler sonrası ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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İstanbul fast food
19.09.2022 12:28
O pizza markasını yüz bin kişiye gönderdim. Büyük boykot geliyor. Twitter'da günün en kötü haberi sıralamasında dünya birincisi su an  
 
Rizeli Turgut
19.09.2022 12:24
Ülkenin heryeri dökülüyor. Ekonomik olarak enkaza dönmüştük şimdi görüyorum ki ahlâkın de çökmüş durumdayiz. Ülkede çöken çökene  
 
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