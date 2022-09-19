Türkiye'nin en büyük pizza zincirinde skandal görüntüler. Mide bulandıran rezalet ortaya çıktı

Pizzacıdaki rezalet gözler önüne serildi. Görüntüler Türkiye'nin bildiği pizzacıda çekildi. İşte o görüntüler mide bulandıracak cinsten. Pizzaların pişirilmesinde kullanılan tahtalar basınçlı suyla temizlendi.

Milli Gazete'de yer alan habere göreTürkiye'de bilinen ve çok sayıda şubesi olan pizza restoranında kaydedilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti.Türkiye'de 600 adet restoran zinciri bulunan bilindik bir markaya ait görüntüler izleyenleri şok etti.

Görüntülerde bir görevlinin pizzanın altında kullanılan pizza tahtalarını yerde yıkadığı görülüyor. Hijyenik olmayan bütün davranışları sergileyen görevli de arkasındaki çöp kutuları ve ayağına giydiği terliği ile tahtaların üzerine basarken kameralara işte böyle yansıyor.Pizza zinciri markasından, ortaya çıkan görüntüler sonrası ise henüz bir açıklama yapılmadı.