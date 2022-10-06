İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü. Afrikalılar tarihi çarşıyı ele geçirdi

İstanbul’da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Aksaray'da bulunan tarihi Çukurpazar Çarşısı'nda, açıkta satılan et ürünleri hayrete düşürdü.

Semtte yer alan "Afrika Pazarı" olarak bilinen tarihi Çukurpazar Çarşısı'nda başta Afrikalılar olmak üzere daha çok göçmenlerin alışveriş yaptığı pazarda et ve et ürünleri, tezgahlarda veya asılı olarak tamamen sağlıksız koşullarda ambalajsız bir şekilde satılıyor.

Habertürk’ten Arda Ekeş’in haberine göre, esnaf tarihi pazarda 1980'lerden sonra müşteri profilinin değiştiğini ve başta Afrika ülkelerinden olmak üzere ilçede yaşayan göçmenlerin pazarı tercih ettiğini söyledi. İki katlı olan ve zemin katı pazar olarak faaliyet gösteren tarihi yapıda, manav, market, terzi ve restoran gibi işyerleri de bulunuyor.

BALIK KAFALARI AÇIKTA SATILIYOR

Pazarda seyyar bir satıcının ambalajsız şekilde sattığı balık kafaları ve parçaları da dikkatleri çekti. Esnaflardan biri, müşterilerinin genellikle Afrikalı olduğunu söyleyerek, "Burası eski bir işhanı. Zemin katı da her zaman pazar olarak faaliyet göstermiş. 1980'li yıllardan sonra göçmenlerin ve özellikle Afrikalıların uğrak yeri olmuş" dedi.

Bir başka esnaf ise 100 yıllık tarihe sahip pazarın 80 yıl önce yenilendiğini ve son 1 yıldır da müşteri olarak daha çok Afrikalıların geldiğini söyledi.

Pazarın müşterileri ise çoğunlukla Afrikalılardan oluşuyor. Bu nedenle de pazarın, Çukurpazar olan ismi halk arasında Afrika Pazarı olarak geçiyor.

DÜZENLEMELER NE DİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Et ve Et Ürünleri Satan İşletmeler için Hijyen Kılavuzu'nda alınması gereken hijyen önlemleri, "Çiğ ve işlenmiş et ile et ürünleri ayrı depolanmalı veya hazırlanmış ürünler ambalajlı (streç film vb.) olarak muhafaza edilmelidir. (En ideali ayrı soğutmalı dolaplarda depolanmalarıdır)" şeklinde ifade ediliyor.

Kılavuzda kasaplar için yapılan tanımda da şunlar kaydediliyor: "Onaylı işletmelerde kontrolden geçmiş karkası hijyen esaslarına uygun şekilde parçalayan, parçalanmış eti ön ambalajlama işlemine tabi tutarak sergileyen, kuşbaşı, pirzola, biftek, rosto vb. etler ile tüketicinin talebine göre kıyma veya köfte gibi hazırlanmış et karışımları ile yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında hazırlanmış et karışımlarını ve et ürünlerini ve üretici firmaların ambalajlı ürünlerini satan ilgili meslek odasına kayıtlı nitelikli esnaftır."