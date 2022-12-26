26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Denizli'de PKK propagandasına gözaltı

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 18:12
Takip Et

PKK propagandasına yapan kişiye gözaltı

Denizli'de PKK propagandasına gözaltı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
4
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
5
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
6
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
7
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
﻿Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
﻿Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
﻿5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
﻿5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
﻿5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
﻿Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
﻿Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.