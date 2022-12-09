Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
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