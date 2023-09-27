PKK/KCK destekçilerine şafak operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK destekçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
PKK/KCK destekçilerine şafak operasyonu: 12 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, teröristlerin cenazesine katılan ve pankart taşıyan ile sosyal medya hesapları üzerinden örgütü övücü ve özendirici nitelikte paylaşımlar yaparak propaganda yapan 12 şüpheli tespit etti.

Operasyon için bugün düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koç başlarıyla kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yapılan operasyonda teröristlerin cenazesine katılan ve pankart taşıyan N.G. ile sosyal medya hesaplarından örgütü övücü ve özendirici paylaşım yapan M.E.Ç, F.D, M.S, İ.K, M.İ, B.T, N.K, F.G, Y.A, S.Ç ve F.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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