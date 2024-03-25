PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik

Belçika’nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde terör örgütü PKK yandaşları ile bölgede yaşayan Türkler arasında arbede çıktı.

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Pazar günü Leuven kentinde düzenlenen Nevruz kutlamasından dönen PKK destekçileri Heusden-Zolder'de arabalarında terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle Türklerin yoğunlukla yaşadığı caddeden sloganlar eşliğinde geçti. Bu duruma tepki gösteren Türklerle konvoydakiler arasında arbede yaşandı.

HLN gazetesine göre, Heusden Zolder ve Houthalen-Helchteren’deki bazı kişiler konvoydaki PKK bayraklarına tepki gösterdi. Bir Türk gencinin darp edildiği iddiasının yayılması sonrası ise olaylar büyüdü. Olaya karıştığı iddia edilen kişilerin bulunduğu düşünülen sokağa kalabalık bir Türk grubu sloganlar eşliğinde yöneldi. Polis, burayı kordon altına alarak, slogan atan grubun yaklaşmasına izin vermedi. Grupla polis arasında arbede yaşandı. Bazı araçların camları kırıldı. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Öte yandan olaylara karışan 2 PKK’lının yakalandığı öğrenildi.

POLİS YOLLARI KESTİ

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi.

Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.