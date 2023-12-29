PKK’lıların ciğerini bilen efsane komutan Osman Pamukoğlu’ndan hain saldırıya ilişkin bomba açıklama: PKK kışın saldırmaz

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Pamukoğlu programda 12 şehit verdiğimiz PKK’nın saldırısıyla ilgili de konuştu. PKK’nın kışın saldırmayacağını belirten Pamukoğlu, “PKK kalıpçıdır kalıp. PKK Ekim sonunda, Kasım başında eylemi keser. Nisan’da hareket hafif hareketlere başlar. Yani hangi grup nereye gidecek hangi faaliyetleri yapacak ama kışın saldırmaz asla. Bu normal değil bir şey daha var. Yalnız bu akşam karar verdi Yarın akşam PKK saldırdı böyle olmaz. PKK oraları 1 2 3 4 5 6 7 kere keşfettiler en az. PKK sağlamcıdır. Öyle gidelim bakalım kısmetimizde ne öyle değil. Bir üssü takip ediyorsa veya bir karakol çevresindeki nöbet şeyini. Bir keşif kolu gelir. 2 veya 3 kişiyi geçmez, dürbünlü vs.’dir. Bir ellerinde kağıtla kalem vardır. Bu keşif kolu 1 gündür gider, ikinci gün gider, üçüncü gün gider dördüncü gün eğer orada tespit ettiği a makineli tüfeğin yeri değiştiyse, PKK başka bir keşif kolu gönderir. Burası en az 1 2 3 5 keşfedilmiş biliyor. Hazır ve işte yani düğmeye basma veya talimat landırma safhası var buraya” ifadelerini kullandı.