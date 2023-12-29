PKK’lıların ciğerini bilen efsane komutan Osman Pamukoğlu’ndan hain saldırıya ilişkin bomba açıklama: PKK kışın saldırmaz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
PKK’lıların ciğerini bilen efsane komutan Osman Pamukoğlu’ndan hain saldırıya ilişkin bomba açıklama: PKK kışın saldırmaz
Fatih Altaylı’nın programına katılan Osman Pamukoğlu, 12 şehit verdiğimiz PKK saldırısına ilişkin yaptığı konuşmasında, “PKK’nın kışın saldırmaz” ifadelerini kullandı.

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Pamukoğlu programda 12 şehit verdiğimiz PKK’nın saldırısıyla ilgili de konuştu. PKK’nın kışın saldırmayacağını belirten Pamukoğlu, “PKK kalıpçıdır kalıp. PKK Ekim sonunda, Kasım başında eylemi keser. Nisan’da hareket hafif hareketlere başlar. Yani hangi grup nereye gidecek hangi faaliyetleri yapacak ama kışın saldırmaz asla. Bu normal değil bir şey daha var. Yalnız bu akşam karar verdi Yarın akşam PKK saldırdı böyle olmaz. PKK oraları 1 2 3 4 5 6 7 kere keşfettiler en az. PKK sağlamcıdır. Öyle gidelim bakalım kısmetimizde ne öyle değil. Bir üssü takip ediyorsa veya bir karakol çevresindeki nöbet şeyini. Bir keşif kolu gelir. 2 veya 3 kişiyi geçmez, dürbünlü vs.’dir. Bir ellerinde kağıtla kalem vardır. Bu keşif kolu 1 gündür gider, ikinci gün gider, üçüncü gün gider dördüncü gün eğer orada tespit ettiği a makineli tüfeğin yeri değiştiyse, PKK başka bir keşif kolu gönderir. Burası en az 1 2 3 5 keşfedilmiş biliyor. Hazır ve işte yani düğmeye basma veya talimat landırma safhası var buraya” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
12 şehit verilen saldırının ardındaki teknoloji. PKK’nın ilk kez kullandığı silahlar neler?
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın'
Şehide öldükten sonra sahip çıkıldı. Sıvalı evi yeniden yapılacak
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
Son Haberler
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti Yaşam
Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti
16 milyonluk otomobil basit bir kazaya dayanamadı Gündem
16 milyonluk otomobil basit bir kazaya dayanamadı
Ankara'da eşine asitle saldırın şüpheli cezaevine gönderildi Gündem
Ankara'da eşine asitle saldırın şüpheli cezaevine gönderildi
Büyükekşi'nin otelinde olağanüstü toplantı. Riyad'da yüksek gerilim sürüyor Spor
Büyükekşi'nin otelinde olağanüstü toplantı. Riyad'da yüksek gerilim sürüyor
Kahreden detay ortaya çıktı! Gelinini annesinin gözü önünde öldürmüş Gündem
Kahreden detay ortaya çıktı! Gelinini annesinin gözü önünde öldürmüş
TeklifimGelsin 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı Gündem
TeklifimGelsin 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı