Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın'

Kaynak: DHA
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın'
Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçikler'in kimliklerinin yanı sıra hikayeleri de ortaya çıktı. Malatya’da aile ocağına düşen şehit haberi sonrası şehidin ortaya çıkan video kaydı izleyenlerin gözlerini doldurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık yeni açıklamasında yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu açıkladı.

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ŞEHİDİN AİLESİ UMREDEYMİŞ

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın da saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimizden biriydi. Acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aile ocağına düştü. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde yaşayan aileye acı haberi vermek isterken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı öğrenilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu anlaşıldı. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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ŞEHİT EMRE TAŞKIN: ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, evin bulunduğu sokak itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “Şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri burktu.

BAKANLIK’TAN AÇIKLAMA

Bakanlık’ın açıklaması şöyleydi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

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BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, "Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." denildi.

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