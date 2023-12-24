12 şehit verilen saldırının ardındaki teknoloji. PKK’nın ilk kez kullandığı silahlar neler?

Akşam yazarı Eray Güçlüer, bugünkü köşe yazısında terör örgütünün kullandığı silahlara dikkat çekti.

Teröristlerin ellerinde bulunmayan yüksek teknoloji ürünü son teknoloji silahların bu eylemlerde kullanıldığını dile getiren Güçlüer, "Lazer veya radyo sinyali güdümlü tanksavar silahları, sese duyarlı veya kodlanmış sinyallerle harekete geçebilen çoklu ateşlemeli patlayıcı düzenekleri, kızılötesi gece görüş sistemleri gibi silah ve teçhizatın bu tür terör saldırılarında terör örgütü PKK'nın elinde olduğu görülmektedir" dedi.

2007 ve 2015 tarihlerinde Dağlıca üs bölgelerine yapılan saldırılarda da benzer gelişmiş teknolojik silahların teröristler tarafından kullanıldığını belirten Güçlüer, ikinci ortak noktanın ise Türkiye'nin dış politikada hassas olduğu dönemlerde bu saldırıların meydana geldiğini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı son 2 günde Irak'ın kuzeyi ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 şehit verdiğimizi duyurdu.

Bakanlık açıklamasında 13 teröristin de öldürüldüğünü paylaştı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.”