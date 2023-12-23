Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü tarafından 6 askerimiz şehit düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü tarafından 6 askerimiz şehit düşmüştü. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kuzey Irak’ta 6 şehidimizin verilmesinden sonra bugün yaptığı açıklamada 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan bölücü teröristlerden, Mehmetçiklerimizin hesabının sorulduğunu ve yapılan operasyonların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ne pahasına olursa olsun Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

“EMPERYALİSTLERE TAŞERONLUK YAPAN KİRALIK KATİL SÜRÜLERİ İLE MÜCADELEMİZDEN KESİNLİKLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Konuşmasında terör örgütünün emperyalizmin kiralık katilleri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

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Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er yada geç anlayacaklardır.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün Terör Örgütü PKK, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde askerlerimize hain bir saldırıda bulunmuştu. MSB'den yapılan ilk açıklamada, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirilmişti. Bakanlık'tan yapılan son açıklamada yaralı askerlerden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi.

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