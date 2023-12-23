Şehide öldükten sonra sahip çıkıldı. Sıvalı evi yeniden yapılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Şehide öldükten sonra sahip çıkıldı. Sıvalı evi yeniden yapılacak
Irak’ın kuzeyinde teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılacak.

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca’nın Tokat’ta bulunan baba evinin fiziki durumuna yönelik ortaya çıkan fotoğraflar ve yapılan haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

EVİN YAPIMI KISA SÜREDE TAMAMLANIP TESLİM EDİLECEK

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Piyade Er Karaca’nın Tokat’taki baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği bildirildi.

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NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyinde, bölücü PKK terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda 6 askerimizin hayatını kaybettiğini 4 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.

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ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden şehitlerimizin isimlerini ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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