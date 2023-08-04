PKK'nın kurye sorumlusu Irak'ın kuzeyinde öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Sincan genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
PKK'nın kurye sorumlusu Irak'ın kuzeyinde öldürüldü

MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yılmaz Bayram, 2011-2016'da Hakkari'de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemler ile 2015'teki çukur eylemlerinde yer aldı.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Soran ile Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışlı'daki terör eylemlerine katılan Bayram, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

YPS'NİN SÖZDE KURUCULARI ARASINDAYDI

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK-YBŞ'nin sözde genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen Bayram'a yönelik operasyon başlattı.

"Agit Gever" kod adlı terörist Yılmaz Bayram, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Bayram'ın sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmat ise imha edildi.

MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist Bayram, aynı zamanda PKK/KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin sözde kurucuları arasında yer alıyordu.

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