PKK’ya ait büyük bir silah deposu ele geçirildi. Tek seferde ele geçirilen en yüksek rakam

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu’nda görevli kahraman komandolarımız, PKK’nın sığınaklarını tek tek yok ediyor. Teslim olan bir teröristin verdiği istihbarat sayesinde, Zap bölgesinde 467 adet hiç kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ve çok miktarda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirildi. Bu, son zamanlarda bir seferde ele geçirilen en fazla silah miktarı oldu” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ele geçirilen silah ve mühimmatın listesini de şöyle duyurdu: 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 el bombası, 2 adet PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 39 adet tahta dipçik, Çeşitli yaşam malzemesi.