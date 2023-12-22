MSB açıkladı. 'Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit 1 askerimiz yaralı'

MSB'den yapılan ilk açıklamada, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirilmişti. Bakanlık'tan yapılan son açıklamada yaralı askerlerden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi.