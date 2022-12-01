1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü

Teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü

Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:29
Takip Et

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü

Teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü
+
Aa
-

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.

İlçedeki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.

Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
6
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
7
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Amazon, antisemitik olduğu iddia edilen "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" filmini satıştan kaldırmayacak
﻿Amazon, antisemitik olduğu iddia edilen
﻿Amazon, antisemitik olduğu iddia edilen "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" filmini satıştan kaldırmayacak
﻿Bursa Büyükorhan SYDV işçi alacak
﻿Bursa Büyükorhan SYDV işçi alacak
﻿Bursa Büyükorhan SYDV işçi alacak
﻿Valilikten 'yüksek kira' uyarısı
﻿Valilikten 'yüksek kira' uyarısı
﻿Valilikten 'yüksek kira' uyarısı
﻿Türkiye’de günde 10 kişi HIV ile enfekte oluyor
﻿Türkiye’de günde 10 kişi HIV ile enfekte oluyor
﻿Türkiye’de günde 10 kişi HIV ile enfekte oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.