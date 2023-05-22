PKU hastalığı nedir? PKU hastalığı fenilketonüri belirtileri neler?

Bebeklerde görülen PKU hastalığı (fenilketonüri) önlem alınmadığı taktirde ilerleyen bir rahatsızlıktır. Peki, PKU hastalığı nedir? PKU hastalığı fenilketonüri belirtileri neler?

PKU hastalığı nedir? PKU hastalığı fenilketonüri belirtileri neler?

PKU hastalığı (fenilketonüri) bebeklerde görülmekte olup anne ve babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir sağlık problemidir. Peki, PKU hastalığı nedir? PKU hastalığı fenilketonüri belirtileri neler?

PKU HASTALIĞI NEDİR?

Fenilketonüri yani PKU hastalığı, hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir amino asit metabolizma bozukluğudur.

Bu metabolizma bozukluğu, karaciğerdeki bir enzimin eksik çalışması ya da hiç çalışmamasından kaynaklanır.

Amino asitler proteinlerin yapıtaşıdır, yan yana farklı kombinasyonlarla gelerek farklı proteinleri oluştururlar. Fenilalanin ve tirozin bu amino asitlere örnek olarak verilebilir.

PKU FENİLKETONÜRİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Fenilketonüri hastalığı olan bebekler doğumda tamamen normaldir. Tanıları konup önlem alınmadığı takdirde ilerleyen aylarda beslenme güçlüğü, kusma, deride kızarıklıklar görülebilir.

Fenilketonüri hastalarının IQ seviyeleri genellikle 50'nin altındadır. Bu bebeklerin fenilalaninin melanin pigmenti ile etkileşimi sonucu ten, göz ve saç renkleri açık olur.

Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda fenilalaninin beyinde aşırı birikmesi nörolojik bulgulara ve zihinsel engelliliğe yol açabilir.

Fenilketonüri hastalığının hafif veya şiddetli olan belirtileri şunlardır:

- Açık ten ve mavi gözler

- Nefeste, deride veya idrarda küf kokusu

- Davranışsal, duygusal ve sosyal sorunlar

- Anormal derecede küçük kafa (mikrosefali)

- Hiperaktivite

- Deri döküntüleri (egzama)

- Zihinsel engelli

- Gecikmeli geliştirme

- Nöbetler halinde nörolojik problemler

- Psikolojik bozukluklar.

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