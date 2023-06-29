Plankton nedir? Plankton hayvan mıdır bitki midir?

Denizlerde görülen plankton yoğunlaşmasının ardından planktonlar Türkiye’de en çok aranan konulardan oldu. Peki, plankton nedir? Plankton hayvan mıdır bitki midir?

Plankton nedir? Plankton hayvan mıdır bitki midir?

İstanbul'da birkaç hafta içinde plankton yoğunlaşması ile birlikte denizin turkuaz renge bürünmesi bekleniyor. Peki, plankton nedir? Plankton hayvan mıdır bitki midir?

PLANKTON NEDİR?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.

Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler.

Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu plankton üretir, diğer kısmını bitkiler üretir.

PLANKTON ÇEŞİTLERİ NELER?

Planktonik organizmaların büyüklüklerine göre sınıflandırılması:

- Femtoplankton, < 2×10-7 m (<0,2 µm) (deniz virüsleri)

- Pikoplankton 2x10-7-2x10-6 (0,2-2 µm) arası (küçük ökaryotik protistler; bakteriler; Chrysophyta)

- Nanoplankton 2x10-6-2x10-5 (2-20 µm) arası (küçük ökaryotik protistler; küçük diatomlar; küçük flagellatalar; Pyrrophyta; Chrysophyta; Chlorophyta; Xanthophyta)

- Mikroplankton 2x10-5-2x10-4 (20-200 µm) arası (büyük ökaryotik protistler; fitoplanktonların çoğu; Protozoalar (Foraminifera); ciliates; Rotifera; genç metazoalar - Crustacea (copepod nauplii))

- Mezoplankton 2x10-4-2x10-3 (0,2 mm-2 mm) arası (metazoalar; örn: copepods; Medusae; Cladocera; Ostracoda; Chaetognaths; Pteropods; Tunicata; Heteropoda)

- Makroplankton 2x10-3-2x10-2 (2–20 mm) arası (metazoalar; örn: Pteropodlar; Chaetognathlar; Euphausiacea (krill); Medusae; ctenophorelar; salps, doliolidler ve pyrozomlar (pelagic Tunicata); Cephalopoda)

- Megaplankton > 2x10-2 (>20mm) (metazoalar; örn: denizanası; ctenophorelar; salps ve pyrozomlar (pelagic Tunicata); Cephalopoda)

Fitoplankton türlerinden kokkolitler su yüzeyinden atmosfere geçen "dimetil sülfür" denen kimyasal maddeyi üretir. Bu madde oksijenle birleşerek sülfat haline geçer. Sülfatlar okyanus üzerindeki su buharı için yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak bulutları meydana getirirler ve belirli koşullar altında yağmura neden olabilirler. Dimetil sülfür, dolaylı olarak bulutların güneş ışınlarını yansıtma veya emme derecesini, yani albedoyu etkiler. Genel olarak, dimetil sülfür albedoyu artırır. Böylece bulutlar gelen güneş ışınlarını yansıtır, buna bağlı olarak toprağa erişen güneş ışınları da azalır.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Trabzonspor'un yeni transferleri kontrol'den geçti. Orsic ve Moreno Türkiye'de Spor
Trabzonspor'un yeni transferleri kontrol'den geçti. Orsic ve Moreno Türkiye'de
Irmak ne demek? Irmak isminin anlamı nedir? Keşfet
Irmak ne demek? Irmak isminin anlamı nedir?
Kardeşini bıçaklayıp intihar etti Yaşam
Kardeşini bıçaklayıp intihar etti
Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir? Keşfet
Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?
30 Haziran Cuma hutbesi nedir? 2023 Kurban Bayramı Cuma hutbesi konusu ne? Keşfet
30 Haziran Cuma hutbesi nedir? 2023 Kurban Bayramı Cuma hutbesi konusu ne?
Batın ne demek? Batın isminin anlamı nedir? Keşfet
Batın ne demek? Batın isminin anlamı nedir?