Plastik boru deposu alev alev yandı

Bursa’da plastik boru deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürece kontrol altına alındı.

Plastik boru deposu alev alev yandı

İHA’nın haberine göre, yangın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Plastik boru deposunun iç kısmında çıkan alevler kısa sürede deponun büyük bir bölümüne sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de çevredeki olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

Çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

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